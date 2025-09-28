Мошенники внедряют вредоносные программы под видом банковских приложений

В ведомстве объяснили, что методы обмана граждан становятся все более сложными и технологичными. Так, мошенники предлагают жертве установить стороннее приложение для бесконтактных платежей, например, NFC Gate, под видом обновления или переустановки банковского сервиса. Это приложение включает NFC-модуль, благодаря чему при поднесении смартфона к терминалу информация о карте может быть передана злоумышленнику.