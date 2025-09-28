Ричмонд
Певица Селена Гомес и продюсер Бенни Бланко поженились

Селена Гомес показала кадры, на которых она одета в белое платье.

Источник: Аргументы и факты

Американская певица и актриса Селена Гомес стала женой продюсера и исполнителя Бенни Бланко. Об этом семейная пара сообщила в социальных сетях.

33-летняя артистка обнародовала фотографии и видеозапись, на которых она одета в белое платье. На них певица держит букет цветов. Бланко в комментарии к сообщению назвал её своей супругой.

Журнал People, в свою очередь, уточнил, что певица и продюсер состоят в отношениях с 2023 года. В декабре 2024 года они объявили о помолвке.

Напомним, 23 сентября российская певица Маша Распутина сообщила, что официально вступила в брак. 61-летняя артистка зарегистрировала свои отношения с Виктором Захаровым после 25 лет их совместной жизни.