Полковник Иванников рассказал о новой тайной цели снайперш ВСУ

«Эти женщины-стрелки реализуют не только террористические акции в отношении российских вооруженных сил, но и охотятся за российскими офицерами. Они специально подготовлены и обучены. Им дают инструкции, как из числа военнослужащих определить офицера. Снайперши находят их через оптические прицелы и пытаются вести по ним прицельный огонь. Поэтому есть негласная договоренность у российских военнослужащих в плен их не брать», — рассказал он.