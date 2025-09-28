Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полковник Иванников рассказал о новой тайной цели снайперш ВСУ

Снайперши ВСУ проходят специальное обучение. После этого они реализуют террористические акции и охотятся за российскими офицерами.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ используют женщин-снайперов для специальных заданий и тайных операций против российских военных, отметил в разговоре с aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников.

«Эти женщины-стрелки реализуют не только террористические акции в отношении российских вооруженных сил, но и охотятся за российскими офицерами. Они специально подготовлены и обучены. Им дают инструкции, как из числа военнослужащих определить офицера. Снайперши находят их через оптические прицелы и пытаются вести по ним прицельный огонь. Поэтому есть негласная договоренность у российских военнослужащих в плен их не брать», — рассказал он.

Ранее Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал aif.ru, что наемницы, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, попадая в плен, могут не дойти до суда. Он подчеркнул, что наемников в ходе боевых действий «уничтожают в первую очередь».