Названо количество городов в России с именами в названии

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Всего в России находятся восемь городов с именем в названии, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий.
Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр.
«Помимо городов Владимир (Владимирская область) и Артем (Приморский край) в наш список попали Беслан (Республика Северная Осетия — Алания), Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Республика Саха (Якутия), Салават (Республика Башкортостан) и Тулун (Иркутская область)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в системе Росреестра содержатся более 350 населенных пунктов, которые названы человеческими именами.
«Наибольшее количество населенных пунктов, в названиях которых встречаются человеческие имена, можно встретить в Республике Татарстан — 39 деревень, сел и поселков, и в Республике Башкортостан — 35 деревень и сел, а также город республиканского значения Салават», — заключили в ведомстве.