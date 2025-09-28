Ричмонд
Названо количество городов в России с именами в названии

Росреестр: всего в России находится восемь городов с именами в названии.

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Всего в России находятся восемь городов с именем в названии, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий.

Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр.

«Помимо городов Владимир (Владимирская область) и Артем (Приморский край) в наш список попали Беслан (Республика Северная Осетия — Алания), Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Республика Саха (Якутия), Салават (Республика Башкортостан) и Тулун (Иркутская область)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в системе Росреестра содержатся более 350 населенных пунктов, которые названы человеческими именами.

«Наибольшее количество населенных пунктов, в названиях которых встречаются человеческие имена, можно встретить в Республике Татарстан — 39 деревень, сел и поселков, и в Республике Башкортостан — 35 деревень и сел, а также город республиканского значения Салават», — заключили в ведомстве.