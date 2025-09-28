Учитель из Челябинска вошел в число лучших педагогов России

Учитель истории и обществознания школы № 147 Челябинска Глеб Фомин вошел в двадцатку лучших педагогов страны и стал лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года — 2025». Теперь ему предстоит финальный этап, где определят абсолютного победителя.