Полковник Матвийчук: в ВСУ служат порядка 25 тысяч женщин

«Есть данные о том, что в ВСУ где-то около 25 тысяч женщин служат. До недавнего времени они были в медицине, в связи, а также операторами дронов. Сегодня их бросают уже на передовую в качестве снайперов, автоматчиков и даже иногда включают в штурмовые группы», — сказал он.