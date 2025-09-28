Полковник Матвийчук: в ВСУ служат порядка 25 тысяч женщин

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) служат порядка 25 тысяч женщин, рассказал aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя информацию о наемнице из Колумбии Нанис Майерли Родригес Кастаньеда, которую недавно ликвидировали под Ямполем в Донецкой области.
Он отметил, что если раньше женщины в ВСУ были, в основном медиками или операторами дронов, то сейчас их начали бросать в штурмы.
«Есть данные о том, что в ВСУ где-то около 25 тысяч женщин служат. До недавнего времени они были в медицине, в связи, а также операторами дронов. Сегодня их бросают уже на передовую в качестве снайперов, автоматчиков и даже иногда включают в штурмовые группы», — сказал он.
Ранее стало известно, что колумбийскую наемницу Нанис Майерли Родригес Кастаньеда с позывным Нана уничтожили под Ямполем в Донецкой Народной Республике (ДНР). Она вступила в ВСУ марте этого года.