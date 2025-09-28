В России начнут отзывать права водителей по медицинским показаниям: что известно

Также известно, с начала года в России изменились правила расчёта стоимости ОСАГО. Корректировки тарифов затронули как повышение, так и снижение цен. Для общественного транспорта, включая троллейбусы и автобусы, диапазон тарифов увеличился на 11,57%. Владельцы мотоциклов и грузовиков массой до 16 тонн также ощутили изменения: границы тарифного коридора для них расширились на 20%.