В России начнут отзывать права водителей по медицинским показаниям: что известно

Сергей Леонов: при выявлении ряда заболеваний будут отзывать водительские права.

Источник: Комсомольская правда

Водительские права в России будут отменять сразу после выявления у владельцев серьёзных медицинских противопоказаний. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Он объяснил, что сейчас создаётся система мониторинга в реальном времени — медицинские базы данных будут интегрированы с базами МВД.

По словам Леонова, уже приняты законодательные меры: как только поступает информация о том, что человеку противопоказано управление транспортом, сведения направляются в МВД. При этом диагноз не разглашается, фиксируется только факт наличия показаний к отзыву прав, после чего водительское удостоверение аннулируют в ГИБДД.

Уточняется, что новый закон начнёт действовать с 1 марта 2027 года. До этого срока водитель с выявленными противопоказаниями сможет управлять автомобилем до окончания срока действия прав — 10 лет.

Депутат уверен, что общество поддержит этот закон: «Зачем нам водители с психическими заболеваниями? Тоже самое касается алкоголизма: если человек перенёс алкогольный делирий или диагностирована зависимость, права будут аннулированы. Аналогично действует и правило на оружие», — подчеркнул он.

Ранее в Госдуме также одобрили удвоение штрафов за перевозку детей без детских автокресел — теперь за это нарушение могут оштрафовать на сумму до 5000 рублей.

Напомним, в июле 2025 года в России вступили в силу новые правила для автомобилистов, включая значительное увеличение штрафов, использование камер для выявления нарушителей без ОСАГО и усиление контроля за грузовиками.

Также известно, с начала года в России изменились правила расчёта стоимости ОСАГО. Корректировки тарифов затронули как повышение, так и снижение цен. Для общественного транспорта, включая троллейбусы и автобусы, диапазон тарифов увеличился на 11,57%. Владельцы мотоциклов и грузовиков массой до 16 тонн также ощутили изменения: границы тарифного коридора для них расширились на 20%.

Сайт KP.RU опубликовал информацию о последних изменениях в правилах дорожного движения.

