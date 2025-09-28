Ричмонд
ТАСС: Актриса из сериала «Ликвидация» Полина Агуреева находится в розыске СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск актрису Полину Агурееву. Это следует из базы данных СБУ, сообщает ТАСС.

Артистку объявили в розыск в прошлом году. Ее заочно обвиняют в незаконном пересечении границы Украины и в оправдании действий РФ, сказано в материале.

Агуреева с 2022 года находится в базе данных украинского сайта «Миротворец»*. Создатели сайта, помимо поддержки спецоперации, обвиняют актрису в создании негативного образа Украины в сериале «Ликвидация».

Агуреева является заслуженной артисткой России, лауреатом Государственной премии.

Служба безопасности Украины также объявила в розыск главу Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову. Уточняется, что она находится в розыске с ноября прошлого года.

СБУ внесла депутата Госдумы Вячеслава Фетисова в базу розыска. Об этом стало известно 11 сентября из данных украинского МВД. Двукратного олимпийского чемпиона по хоккею заочно обвинили по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины». В розыск его объявили в 2022 году по линии СБУ Тернопольской области.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.

