Стало известному, кому повысят пенсии с 1 октября 2025 года в России

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций парламента заявил, что предложение о ежеквартальной индексации пенсионных и социальных выплат следует рассмотреть, но более целесообразным является сдерживание роста цен. Он подчеркнул, что борьба с инфляцией — более эффективный способ решения проблемы, нежели постоянная индексация социальных выплат. Так российский лидер отреагировал на предложение об индексации, высказанное председателем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.