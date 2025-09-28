Названы города России с именами в названии

Уточняется, что в целом в базах Росреестра зафиксировано более 350 населённых пунктов, названных в честь человеческих имён. Лидерами по их количеству являются Республика Татарстан, где насчитывается 39 таких деревень, сёл и посёлков, и Республика Башкортостан с 35 сельскими населёнными пунктами и городом республиканского значения Салаватом.