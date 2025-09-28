Названы города России с именами в названии

Согласно данным Государственного каталога географических названий, оператором которого является Роскадастр, на территории России насчитывается восемь городов, в официальных названиях которых присутствуют имена. Об этом сообщили РИА Новости в Росреестре.
Помимо широко известных Владимира (Владимирская область) и Артёма (Приморский край), в этот список входят Беслан (Северная Осетия — Алания), Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Якутия), Салават (Башкортостан) и Тулун (Иркутская область).
Уточняется, что в целом в базах Росреестра зафиксировано более 350 населённых пунктов, названных в честь человеческих имён. Лидерами по их количеству являются Республика Татарстан, где насчитывается 39 таких деревень, сёл и посёлков, и Республика Башкортостан с 35 сельскими населёнными пунктами и городом республиканского значения Салаватом.
