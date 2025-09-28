«РВ»: к авиабазам ВСУ под Киевом несутся ракеты

По объектам Вооружённых сил Украины наносится комбинированный удар, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военкоры уточнили, что в настоящее время ракеты несутся к украинским военным базам.
Кроме того, нанесены удары «Геранями».
«В Киеве пылает объект врага после прилётов “Гераней”. В Киевской области “Герани” поразили цель в Белой Церкви, на месте пожар», — говорится в сообщении.
«Часть ракет атакуют хмельницкий Староконстантинов и Васильков под Киевом, где находятся военные аэродромы ВСУ. Также ракеты атакуют цели в Киеве, Белой Церкви, Черкассах и Смеле», — рассказали военкоры.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, во всех областях объявлена воздушная тревога. По данными украинских СМИ, взрывы прогремели в Хмельницкой области.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и Одесской области.