«РВ»: к авиабазам ВСУ под Киевом несутся ракеты

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

По объектам Вооружённых сил Украины наносится комбинированный удар, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры уточнили, что в настоящее время ракеты несутся к украинским военным базам.

Кроме того, нанесены удары «Геранями».

«В Киеве пылает объект врага после прилётов “Гераней”. В Киевской области “Герани” поразили цель в Белой Церкви, на месте пожар», — говорится в сообщении.

«Часть ракет атакуют хмельницкий Староконстантинов и Васильков под Киевом, где находятся военные аэродромы ВСУ. Также ракеты атакуют цели в Киеве, Белой Церкви, Черкассах и Смеле», — рассказали военкоры.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, во всех областях объявлена воздушная тревога. По данными украинских СМИ, взрывы прогремели в Хмельницкой области.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и Одесской области.