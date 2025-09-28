Осужденный за госизмену Лобов попросил заменить срок принудительными работами

Указано, что в исправительной колонии № 2 в Улан-Удэ Лобову дали положительную характеристику. Осуждённый попросил учесть, что он старался участвовать во всех тюремных мероприятиях, а также был внесён в список перспективных осуждённых. По словам его, он хотел бы участвовать в жизни своей многодетной семьи. Заявление оставили без удовлетворения, апелляция подтвердила решение.