Осужденный за госизмену Лобов попросил заменить срок принудительными работами

Согласно материалам дела, Лобов совместно с гражданином Армении Араратом Хачатряном собирал сведения о клистронах, которые являются частью ЗРС С-300, в интересах оборонно-промышленного комплекса Киева. В 2021 году Лобова приговорили к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна — на 10 лет и 5 месяцев.
Указано, что в исправительной колонии № 2 в Улан-Удэ Лобову дали положительную характеристику. Осуждённый попросил учесть, что он старался участвовать во всех тюремных мероприятиях, а также был внесён в список перспективных осуждённых. По словам его, он хотел бы участвовать в жизни своей многодетной семьи. Заявление оставили без удовлетворения, апелляция подтвердила решение.
А ранее сотрудники ФСБ задержали сотрудника IT-компании, который самостоятельно вышел на связь с представителем ГУР МО Украины, после чего начал пересылать ему координаты критически важной инфраструктуры Мордовии, получая за это вознаграждение. Возбуждено уголовное дело о госизмене, обвиняемый отправлен под стражу.
