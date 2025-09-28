Ричмонд
Дожди со снегом и похолодание до −5 градусов: синоптики озвучили прогноз на последние дня сентября в Башкирии

В Башкирии ожидаются заморозки до −5 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии последние дня сентября будут холодными и богатыми на осадки. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.

Завтра, 29 сентября, в некоторых и городах и районах будут небольшие дожди, ночью и утром — со снегом. Ветер будет северный умеренный. Столбики термометров этой ночью опустятся до 0, +5°, местами будут заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −5°, днем потеплеет до +3, +8°.

Во вторник, 30 сентября, прогнозируется аналогичная ситуация с осадками, ветром и температурой воздуха с тем лишь отличием, что днем будет теплее, чем в понедельник — +7, +12°.

