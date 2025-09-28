Ричмонд
Воздушное нападение ВСУ пресечено над Тулой

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Глава области предупредил жителей о сохраняющимся режиме беспилотной опасности.

