Срочная новость Российские силы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Глава области предупредил жителей о сохраняющимся режиме беспилотной опасности.
Воздушное нападение ВСУ пресечено над Тулой
Российские силы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Глава области предупредил жителей о сохраняющимся режиме беспилотной опасности.