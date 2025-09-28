Силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в трёх районах Ростовской области

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ночью 28 сентября отразила атаку беспилотников украинских формирований в трёх районах Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах», — написал он в своём Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что никто не пострадал. Разрушений на земле не выявлено.
Напомним, ранее Минобороны РФ проинформировало, что днём 27 сентября российские военные обезвредили за четыре часа три вражеских дрона над Курской областью и по два — над Белгородской и Брянской областями.
