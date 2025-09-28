Спасти от суицида: как в Крыму будут помогать людям на грани

«И если говорить про общемировые тенденции, то каждые 40 секунд один человек в мире совершает суицид. За год это от 800 тысяч до миллиона. С точки зрения статистики, мужчины в три раза чаще совершают завершенный суицид, а женщины в четыре раза чаще совершают суицидальную попытку, потому что склонны к манипуляторному поведению», — рассказал психиатр.