Спасти от суицида: как в Крыму будут помогать людям на грани

Ошибка программы.
По словам Строевского, есть в суицидологии один не самый простой для понимания, но очень важный тезис, на который следует опираться в работе по предотвращению самоубийств.
«Всем помочь нельзя, да и не получится за каждым человеком следить, но это не значит, что не надо помогать никому. А для этого должно быть наибольшее количество возможностей», — сказал врач.
И подчеркнул, что таким образом челочек, оказавшийся в сложной ситуации, когда он не видит другого решения, сможет где-то получить помощь, которая компенсирует отсутствие ее от его близких по каким-то причинам.
По словам Строевского, желание совершить суицид не является для человека природным, поскольку это против инстинкта самосохранения. А значит, с точки зрения биологических паттернов поведения, — это «ошибка программы», сказал психиатр.
Возникать она может под действием целого ряда факторов, среди которых основными являются: реакции на события, генетически заложенные аномалии и манипулятивные проявления.
«И если говорить про общемировые тенденции, то каждые 40 секунд один человек в мире совершает суицид. За год это от 800 тысяч до миллиона. С точки зрения статистики, мужчины в три раза чаще совершают завершенный суицид, а женщины в четыре раза чаще совершают суицидальную попытку, потому что склонны к манипуляторному поведению», — рассказал психиатр.
Большая проблема.
Согласно критериям ВОЗ, критическим уровнем считается 20 случаев суицидов на 100 тысяч населения, и если в регионе показатель превышает эту черту, то уровень самоубийств считается высоким, сказал Строевский.
«В период до 2014 года в Крыму была плохая статистика, порой доходило до 24−25 случаев на 100 тысяч населения. Затем мы имели несколько лет очень существенного спада. Изменение качества жизни, идеологических моментов — это все имеет значение. Затем к 2019 году количество суицидов начало несколько расти. Затем COVID, и опять стресс», — вспоминает врач.
И отмечает, что хоть сейчас в Крыму не лучшая ситуация по Южному федеральному округу, однако это все равно «нормально» для южных регионов.
В этой статистике речь идет о завершенном суициде, уточнил Строевский, статистику по которому в целом считать довольно сложно, поскольку 60% случаев квалифицируются как несчастные, и иногда перед судмедэкспертами стоит действительно непростая задача.
Что касается незавершенных суицидов, то в Крыму в 2024 году таких случаев официально было зарегистрировано по обращениям после суицидальных попыток 1080, добавил психиатр. При этом примечательным стало то, что после случившегося очень небольшое количество людей обратились к специалистам в профильные учреждения, заметил специалист, и это нехороший признак.
«Может быть, кто-то обратился в частные клиники или в психологическую службу. Но в целом это подсвечивает проблему с точки зрения привлекательности обращения в психиатрическую сеть… Некоторые пациенты говорят, что им легче совершить суицид, чем встать на психиатрический учет. А когда выбор стоит так… Должны быть еще какие-то опции», — прокомментировал врач.
В Крыму спешат на помощь.
По словам Строевского, сейчас в Крыму над этим работают.
«Последние месяцы мы активно занимались организацией горячей линии по типу “телефона доверия” — это общемировая практика. Там можно получить первую медицинскую или психологическую помощь в зависимости от случая, как он будет квалифицирован, в телефонном режиме, чтобы предотвратить какие-то резкие действия в моменте у человека, в котором созревают суицидальные тенденции», — поделился Строевский.
Кроме того, уже второй год подряд в Крыму проводится всемирный день профилактики самоубийств 10 сентября, и это не просто разговоры, а проработка ситуаций с их анализом и поиском решений, добавил он.
«В этом году мы провели достаточно масштабную акцию в стенах медицинского института и в других подразделениях Крымского федерального университета подобные мероприятия, которые носят информационный характер, а также интерактивный… Вопрос внимания друг к другу сложный», — сказал врач.
По словам Строевского, в обществе есть три основные группы риска. Это люди в состоянии кризиса взросления от 21 года до 24 лет, лица работоспособного возраста в диапазоне от 40 до 45 лет и пожилые, как правило, одинокие и страдающие многими соматическими прочими заболеваниями граждане.
«Никто не имеет инструкций на тему того, что же делать, когда возникают суицидальные мысли. И, наверное, начинать нужно с психообразования, с внедрения подобных программ в школах, институтах», — подытожил врач.