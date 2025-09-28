Ричмонд
Ночью 27 сентября над Ростовской областью сбили три беспилотника

В Ростовской области отразили воздушную атаку БПЛА в трех районах региона.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на воскресенье, 28 сентября, силы ПВО отразили воздушную атаку БПЛА в Ростовской области в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

— Последствий на земле не зафиксировано, никто из людей не пострадал, — уточнил глава города.

Напомним, что ранее Минобороны России сообщили, что с 23:00 до полуночи субботы, 27 сентября, сбили 17 беспилотников на территории РФ, из них три уничтожены над Ростовской областью.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше