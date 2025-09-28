Ученые перечислили факторы, омолаживающие на восемь лет мозг человека

Выяснилось, что стрессовые факторы — хроническая боль, низкий доход, недостаток образования — связаны с «пожилым» мозгом. Однако со временем сильнее проявились защитные факторы: качественный сон, поддержание нормального веса, отказ от курения, социальные связи и контроль стресса. У тех, кто имел больше таких факторов, мозг оказался моложе на восемь лет по сравнению с паспортным возрастом и старел медленнее в течение исследования.