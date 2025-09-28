Ученые перечислили факторы, омолаживающие на восемь лет мозг человека

Мозг человека может вести себя намного старше или моложе в зависимости от жизненного опыта. Об этом говорится в исследовании, которые провели ученые из Университета Флориды.
Исследователи установили, что оптимизм, полноценный сон, социальная поддержка и другие позитивные факторы напрямую связаны со здоровьем мозга. Доказано, что образ жизни и умение справляться со стрессом могут замедлять старение мозга даже у людей с хронической болью.
В течение двух лет исследователи наблюдали 128 взрослых среднего и старшего возраста, многие из которых имели остеоартрит коленного сустава или высокий риск его развития. С помощью МРТ и машинного обучения специалисты оценили так называемый «возраст мозга» и сопоставили его с реальным возрастом участников. Разница стала показателем общего состояния мозга.
Выяснилось, что стрессовые факторы — хроническая боль, низкий доход, недостаток образования — связаны с «пожилым» мозгом. Однако со временем сильнее проявились защитные факторы: качественный сон, поддержание нормального веса, отказ от курения, социальные связи и контроль стресса. У тех, кто имел больше таких факторов, мозг оказался моложе на восемь лет по сравнению с паспортным возрастом и старел медленнее в течение исследования.
Авторы подчеркнули, что здоровые привычки не только снижают боль и улучшают физическое состояние, но и укрепляют мозг в целом. По их мнению, снижение стресса, поддержка окружения и хороший сон могут замедлять старение мозга и у других категорий населения.
— Буквально для каждого дополнительного фактора, способствующего здоровью, есть доказательства нейробиологической пользы. Наши результаты подтверждают растущее количество доказательств того, что образ жизни — это лекарство, — отметила соавтор исследования Кимберли Сибилла.
Также ученые из университетов Бен-Гуриона, Гарварда и Лейпцига выяснили, что так называемая зеленая средиземноморская диета способна замедлять процессы старения мозга. Исследователи предположили, что защитный эффект обеспечивают противовоспалительные соединения, которые содержатся в зеленом чае и манкае.