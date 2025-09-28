Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске временно перекроют пешеходную дамбу у улицы Морозова

Горожанам придется пользоваться тротуарами по улице Павла Морозова.

Источник: Комсомольская правда

С 29 сентября по 12 октября движение пешеходов по дамбе вдоль улицы Павла Морозова в Хабаровске будет полностью перекрыто. Ограничение коснется участка от улицы Оборонной до улицы 65-летия Победы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Причина — плановые строительные работы в рамках проекта реконструкции канализационного коллектора на улице Шевчука. В это время пешеходам придется пользоваться тротуарами по улице Павла Морозова со стороны улицы Шевчука.

Директор МУП «Водоканал» Андрей Стаханов пояснил, что график работ согласован с городской администрацией. Предприятие приносит извинения жителям и гостям Хабаровска за временные неудобства.

Напомним, с 18 по 21 сентября в Хабаровске было временно ограничено движение автотранспорта на участке улицы Запарина в районе домов 117 и 119. Ограничение связано с проведением аварийного ремонта тепловой камеры.