В Хабаровске временно перекроют пешеходную дамбу у улицы Морозова

С 29 сентября по 12 октября движение пешеходов по дамбе вдоль улицы Павла Морозова в Хабаровске будет полностью перекрыто. Ограничение коснется участка от улицы Оборонной до улицы 65-летия Победы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Причина — плановые строительные работы в рамках проекта реконструкции канализационного коллектора на улице Шевчука. В это время пешеходам придется пользоваться тротуарами по улице Павла Морозова со стороны улицы Шевчука.
Директор МУП «Водоканал» Андрей Стаханов пояснил, что график работ согласован с городской администрацией. Предприятие приносит извинения жителям и гостям Хабаровска за временные неудобства.
Напомним, с 18 по 21 сентября в Хабаровске было временно ограничено движение автотранспорта на участке улицы Запарина в районе домов 117 и 119. Ограничение связано с проведением аварийного ремонта тепловой камеры.