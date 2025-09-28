В Хабаровске временно перекроют пешеходную дамбу у улицы Морозова

С 29 сентября по 12 октября движение пешеходов по дамбе вдоль улицы Павла Морозова в Хабаровске будет полностью перекрыто. Ограничение коснется участка от улицы Оборонной до улицы 65-летия Победы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.