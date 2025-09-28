Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ сообщило об уничтожении ночью более 40 украинских БПЛА

Над территорией Курской области военные сбили в ночное время 12 беспилотников ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные в ночь с 27 на 28 сентября нейтрализовали 41 украинский беспилотник над восемью регионами РФ, сообщило Министерство обороны России.

«В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО (противоздушной обороны — прим. ред.) уничтожён 41 украинский беспилотный летательный аппарат», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Минобороны уточнило, что над Курской областью сбили 12 БПЛА, над Брянской — десять, над Белгородской — восемь, над Тульской — четыре, над Ярославской — три, над Ростовской — два. Ещё по одному дрону были обезврежены в Новгородской и Самарской областях.

Напомним, ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах, перехватив и уничтожив вражеские беспилотники. Глава региона добавил, что никто не пострадал.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше