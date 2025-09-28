Минобороны РФ сообщило об уничтожении ночью более 40 украинских БПЛА

Российские военные в ночь с 27 на 28 сентября нейтрализовали 41 украинский беспилотник над восемью регионами РФ, сообщило Министерство обороны России.
«В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО (противоздушной обороны — прим. ред.) уничтожён 41 украинский беспилотный летательный аппарат», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Минобороны уточнило, что над Курской областью сбили 12 БПЛА, над Брянской — десять, над Белгородской — восемь, над Тульской — четыре, над Ярославской — три, над Ростовской — два. Ещё по одному дрону были обезврежены в Новгородской и Самарской областях.
Напомним, ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах, перехватив и уничтожив вражеские беспилотники. Глава региона добавил, что никто не пострадал.