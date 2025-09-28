Ричмонд
В Астане прошел тестовый запуск LRT

В соцсетях появились кадры тестового запуска LRT в Астане, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Кадры публикуют пользователи в соцсетях.

Как сообщал ранее аким столицы Женис Касымбек, маршрут должен охватить станции вплоть до станции «Абу-Даби» и в сторону моста через проспект Мангелик Ел.

Аким сообщил, что само тестирование продлится от трех до шести месяцев. В дальнейшем продолжительность работы, количество станций и поездов будут увеличивать каждый день. В октябре должны прибыть еще восемь поездов, а к декабрю — все 18 составов. Планируется, что все они начнут работу с начала следующего года. К концу декабря, а также в начале и середине января в тестовом режиме будут задействованы все составы. Проектная стоимость проезда составит 200 тенге.