В Астане прошел тестовый запуск LRT

Аким сообщил, что само тестирование продлится от трех до шести месяцев. В дальнейшем продолжительность работы, количество станций и поездов будут увеличивать каждый день. В октябре должны прибыть еще восемь поездов, а к декабрю — все 18 составов. Планируется, что все они начнут работу с начала следующего года. К концу декабря, а также в начале и середине января в тестовом режиме будут задействованы все составы. Проектная стоимость проезда составит 200 тенге.