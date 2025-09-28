Отмечается, что взрывы произошли на фоне воздушной тревоги. Некоторые украинские каналы сообщают, что воздушная тревога на Украине уже объявлена второй раз за сутки. Нужно сказать, что российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре Украины. Они тщательно выбирают цели и наносят точечные удары. А вот киевский режим не избирателен в своих ударах, он пытается добиться большого количества жертв среди гражданского населения РФ, поэтому целенаправленно бьет по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.