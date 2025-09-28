Ричмонд
Скончавшуюся на Кубе крестную рэпера Тупака долгие годы разыскивало ФБР

Крестная рэпера Тупака Шакура, радикальный борец за гражданские права Ассата Шакур скончалась в Гаване. Об этом сообщил МИД Кубы, где она провела значительную часть жизни.

Шакур, ставшая первой женщиной в списке «самых разыскиваемых лиц» ФБР, умерла на Кубе в возрасте 78 лет. По данным властей, причиной стали проблемы со здоровьем и преклонный возраст.

В 1973 году ее обвинили в убийстве полицейского в Нью-Джерси, а в 1977-м приговорили к пожизненному заключению. Ассата настаивала на невиновности, утверждая, что не держала оружие. В 1979 году она сбежала из тюрьмы и через несколько лет оказалась на Кубе, откуда США так и не добились ее экстрадиции.

Урожденная Джоан Дебора Байрон, она состояла в «Черной освободительной армии» — радикальной группировке, связанной с «Черными пантерами». В 2013 году ее внесли в список террористов, назначив многомиллионную награду за информацию.

С годами она стала яркой фигурой в книгах, фильмах и музыке, а также символом напряженных отношений между Гаваной и Вашингтоном. США продолжали обвинять Кубу в предоставлении убежища беглецам, включая Шакур, сообщает The Guardian.

До этого обвиняемый в убийстве рэпера Тупака Шакура заявил, что заказчиком преступления был продюсер P.Diddy, которого сейчас судят еще за ряд преступлений. Как произошло убийство Тупака в 1996 году и как с этим связан P.Diddy, выясняла «Вечерняя Москва».