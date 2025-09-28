Скончавшуюся на Кубе крестную рэпера Тупака долгие годы разыскивало ФБР

В 1973 году ее обвинили в убийстве полицейского в Нью-Джерси, а в 1977-м приговорили к пожизненному заключению. Ассата настаивала на невиновности, утверждая, что не держала оружие. В 1979 году она сбежала из тюрьмы и через несколько лет оказалась на Кубе, откуда США так и не добились ее экстрадиции.