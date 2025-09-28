Злоумышленники маскируют вирусы под банковские приложения, чтобы обмануть пользователей

Преступники предлагают пользователям установить приложение под видом обновления или переустановки официального банковского сервиса. Среди таких программ упоминается NFC Gate.
«Данное приложение активирует NFC-датчик, с помощью которого данные карты передаются мошеннику при прикладывании смартфона к считывателю», — уточняет ТАСС.
А ранее инженер-программист рассказал, что фоновая работа приложения и пересылка данных могут означать, что программа получила доступ к лишней информации. Он пояснил, что первым делом стоит смотреть список разрешений: например, фонарик не должен просить доступ к камере или контактам. Тревожный сигнал — если утилита постоянно работает на фоне, пересылает данные или расходует заряд даже тогда, когда вы её не открывали.
