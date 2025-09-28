У Клебан-Быкского водохранилища ликвидированы боевики «Азова» и «Лють»

Российские подразделения в районе Клебан-Быкского водохранилища уничтожили около десяти бойцов формирований «Азов»* и штурмовой бригады «Лють», отказавшихся сдать оружие. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.
По его данным, за сутки на данном направлении были ликвидированы заблокированные боевики из состава спецподразделения «Азов»* и бригады «Лють».
Кроме того, подразделения ВС РФ продвинулись вглубь позиций противника и освободили свыше одного квадратного километра территории в районе Клебан-Быкского.
Ранее военкор Коц сообщил, что российские войска замкнули котел у Клебан-Быка в ДНР.
* организация, признанная террористической и запрещенная в России.