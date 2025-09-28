Три человека погибли в результате стрельбы у бара в Северной Каролине

Ранее американская полиция арестовала 13-летнего подростка, зацикленного на школьных стрельбах. Уточняется, что парня арестовали после того, как правоохранители обнаружили в его соцсетях угрозы устроить массовый расстрел. При задержании у него изъяли 23 пистолета и боеприпасы.