Три человека погибли в результате стрельбы у бара в Северной Каролине

Три человека погибли и минимум восемь пострадали в результате массовой стрельбы в городе Саутпорт, штат Северная Каролина. Об этом сообщил телеканал CNN.

Власти уточнили, что мужчина на лодке подплыл к бару American Fish Company и открыл стрельбу по посетителям.

Представитель администрации ЧайЭнн Кетчем заявила, что полиция задержала и допрашивает предполагаемого нападавшего. Сведения о состоянии пострадавших не раскрываются.

Жителей призвали избегать района происшествия и оставаться дома до завершения следственных действий. Инцидент произошел в Саутпорте, у устья реки Кейп-Фир, примерно в 50 километрах южнее Уилмингтона, передает телеканал.

Ранее американская полиция арестовала 13-летнего подростка, зацикленного на школьных стрельбах. Уточняется, что парня арестовали после того, как правоохранители обнаружили в его соцсетях угрозы устроить массовый расстрел. При задержании у него изъяли 23 пистолета и боеприпасы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранители задержали убийцу консервативного политического активиста Чарли Кирка, и выразил надежду, что его приговорят к смертной казни.

