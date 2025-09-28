Названы опасные участки в Омской области

По данным Главного управления МЧС России по Омской области, на 28 сентября 2025 года прогнозируется облачная погода с прояснениями, ночью — небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем без существенных осадков. На фоне осадков, как заявили в МЧС, сохраняется риск возникновения ДТП и нарушений в работе транспорта муниципального характера.
Потенциально опасными участками названы следующие:
ФАД Р-402 «Тюмень-Омск», 578+900 — 579+700 км (Любинский район) — 35 человек и 9 единиц техники;
ФАД А-320 «Омск-Черлак», 25+000 — 25+980 км (Омский район) — 26 человек и 12 единиц техники;
ФАД Р-254 «Южный обход г. Омска», 818+000 — 818+200 км (Омский район) — 23 человека и 12 единиц техники;
ФАД Р-254 «Южный обход г. Омска», 822+000 — 822+200 км (Омский район) — 23 человека и 12 единиц техники;
Дорога «Омск-Русская Поляна», 25+000 — 26+000 км (Омский район) — 26 человек и 12 единиц техники;
Трасса «Сыропятское-Калачинск», 58+000 — 59+000 км (Кормиловский район) — 23 человека и 12 единиц техники.
Также сохраняется риск нарушений в работе железнодорожного транспорта на нерегулируемом переезде у мясокомбината «Калачинский» в Калачинске. Спасатели призывают водителей соблюдать осторожность на указанных участках.