Названы опасные участки в Омской области

По данным Главного управления МЧС России по Омской области, на 28 сентября 2025 года прогнозируется облачная погода с прояснениями, ночью — небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем без существенных осадков. На фоне осадков, как заявили в МЧС, сохраняется риск возникновения ДТП и нарушений в работе транспорта муниципального характера.