Польские военные подняли в воздух истребители в ответ на предполагаемую активность российской авиации на территории Украины. Об этом сообщило в субботу, 27 сентября, оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.
«Внимание. В связи с активностью… Российской Федерации… на территории Украины, началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов», — говорится на официальном канале польского минобороны в соцсети X.
Согласно предоставленным данным, оперативный командующий, следуя установленным процедурам, принял решение задействовать все доступные ему ресурсы и силы.
Нужно отметить, что это не первый случай, когда Европа пытается очернить Россию. Недавно ряд стран ЕС заявляли о якобы нарушении воздушного пространства со стороны РФ. Но их заявления были голословными, власти Европы не смогли предоставить ни одного вменяемого доказательства, которое бы подтверждало бы российскую угрозу.