ВВС Польши подняли в небо истребители из-за якобы активности России по Украине

Нужно отметить, что это не первый случай, когда Европа пытается очернить Россию. Недавно ряд стран ЕС заявляли о якобы нарушении воздушного пространства со стороны РФ. Но их заявления были голословными, власти Европы не смогли предоставить ни одного вменяемого доказательства, которое бы подтверждало бы российскую угрозу.