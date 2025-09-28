Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВВС Польши подняли в небо истребители из-за якобы активности России по Украине

В последнее время польские власти регулярно поднимают истребители в воздух, имитируя якобы российскую угрозу.

Источник: Комсомольская правда

Польские военные подняли в воздух истребители в ответ на предполагаемую активность российской авиации на территории Украины. Об этом сообщило в субботу, 27 сентября, оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.

«Внимание. В связи с активностью… Российской Федерации… на территории Украины, началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов», — говорится на официальном канале польского минобороны в соцсети X.

Согласно предоставленным данным, оперативный командующий, следуя установленным процедурам, принял решение задействовать все доступные ему ресурсы и силы.

Нужно отметить, что это не первый случай, когда Европа пытается очернить Россию. Недавно ряд стран ЕС заявляли о якобы нарушении воздушного пространства со стороны РФ. Но их заявления были голословными, власти Европы не смогли предоставить ни одного вменяемого доказательства, которое бы подтверждало бы российскую угрозу.