«Никогда не забудем»: Backstreet Boys намекнули на возможное возвращение в Казахстан

«Казахстан, ты подарил нам только любовь. Эту поездку мы никогда не забудем. Среди самых ярких впечатлений — посещение культового символа столицы Казахстана — монумента Байтерек, участие в международном арт-проекте “Живопись мира” и дегустация местных блюд!