«Никогда не забудем»: Backstreet Boys намекнули на возможное возвращение в Казахстан

Также в новой публикации бойз-бенд намекнул на то, что в будущем могут состояться новые выступления в нашей стране.
«Казахстан, ты подарил нам только любовь. Эту поездку мы никогда не забудем. Среди самых ярких впечатлений — посещение культового символа столицы Казахстана — монумента Байтерек, участие в международном арт-проекте “Живопись мира” и дегустация местных блюд!
Мы также присоединились к особой традиции, посадив деревья, которые служат нам напоминанием о нашем визите в Казахстан. С нетерпением ждем возвращения!" — написано в публикации.