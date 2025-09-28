Ричмонд
«Никогда не забудем»: Backstreet Boys намекнули на возможное возвращение в Казахстан

На странице знаменитой группы Backstreet Boys в Instagram опубликован новый пост, в котором участники группы снова поблагодарили казахстанцев за прием, передает NUR.KZ.

Источник: instagram/backstreetboys

Также в новой публикации бойз-бенд намекнул на то, что в будущем могут состояться новые выступления в нашей стране.

«Казахстан, ты подарил нам только любовь. Эту поездку мы никогда не забудем. Среди самых ярких впечатлений — посещение культового символа столицы Казахстана — монумента Байтерек, участие в международном арт-проекте “Живопись мира” и дегустация местных блюд!

Мы также присоединились к особой традиции, посадив деревья, которые служат нам напоминанием о нашем визите в Казахстан. С нетерпением ждем возвращения!" — написано в публикации.