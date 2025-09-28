Белорусский врач сказал, есть ли польза от малинового варенья при лечении простуды

Специалист отметил, что термическая обработка разрушает до 90% витаминов (и прежде всего витамина С), имеющихся в свежих ягодах и фруктах. К тому же, в варенье один из основных продуктов (и порой его больше, чем ягод и фруктов) — сахар. И пользы от него, говорит Владислав Морозик, ждать не стоит.