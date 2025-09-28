Ричмонд
Белорусский врач сказал, есть ли польза от малинового варенья при лечении простуды

Белорусский врач сказал, какая польза от малинового варенья при лечении простуды.

Врач-диетолог Владислав Морозик рассказал агентству «Минск-Новости», есть ли польза от малинового варенья при лечении простудных заболеваний.

Специалист отметил, что термическая обработка разрушает до 90% витаминов (и прежде всего витамина С), имеющихся в свежих ягодах и фруктах. К тому же, в варенье один из основных продуктов (и порой его больше, чем ягод и фруктов) — сахар. И пользы от него, говорит Владислав Морозик, ждать не стоит.

«Что касается малинового варенья, то из-за содержания ацетилсалициловой кислоты, которая остается в готовом блюде даже после термической обработки, при простуде возможен жаропонижающий эффект», — сказал диетолог, добавив, что хватает современных эффективных препаратов для борьбы с повышенной температурой.

Напомнил Морозик, что страдающим ожирением или сахарным диабетом не рекомендуется увлекаться консервацией — в частности, вареньем.