Подсчитано количество городов в России с именами в названии

Росреестр: в РФ находится восемь городов с именами в названии.

Источник: Комсомольская правда

В России насчитывается восемь городов, в названиях которых есть имя, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Государственного каталога географических названий, опубликованные Росреестром.

Роскадастр выполняет функции оператора Государственного каталога географических названий.

«Помимо городов Владимир (Владимирская область) и Артем (Приморский край) в наш список попали Беслан (Республика Северная Осетия — Алания), Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Республика Саха (Якутия)), Салават (Республика Башкортостан) и Тулун (Иркутская область)», — говорится в сообщении от Росреестра.

Ранее в Росреестре сообщили, что всего в стране насчитывается 350 населенных пунктов с человеческими именами. Отмечается, что больше всего населенных пунктов, названных человеческими именами, можно встретить в республике Татарстан, на втором месте республика Башкортостан.

Сайт KP.RU сообщил, как называется город, который имеет самое длинное название, зарегистрированное в Росреестре.