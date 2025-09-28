Подсчитано количество городов в России с именами в названии

В России насчитывается восемь городов, в названиях которых есть имя, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Государственного каталога географических названий, опубликованные Росреестром.
Роскадастр выполняет функции оператора Государственного каталога географических названий.
«Помимо городов Владимир (Владимирская область) и Артем (Приморский край) в наш список попали Беслан (Республика Северная Осетия — Алания), Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Республика Саха (Якутия)), Салават (Республика Башкортостан) и Тулун (Иркутская область)», — говорится в сообщении от Росреестра.
Ранее в Росреестре сообщили, что всего в стране насчитывается 350 населенных пунктов с человеческими именами. Отмечается, что больше всего населенных пунктов, названных человеческими именами, можно встретить в республике Татарстан, на втором месте республика Башкортостан.
