Задержанный признался в убийстве главы оппозиции Григоряна в Армении

Следственный комитет Армении ранее заявлял, что рассматривает несколько версий случившегося.

Источник: Аргументы и факты

Задержанный признался в убийстве оппозиционного главы общины Паракар Володи Григоряна, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян. По его словам, найдено и орудие преступления — огнестрельное оружие.

Григорян, возглавивший укрупненную общину после победы на выборах над кандидатом правящей партии «Гражданский договор», был застрелен ночью во вторник. Вместе с ним погиб его друг — сотрудник полиции, еще один человек получил огнестрельное ранение.

Следственный комитет Армении ранее заявлял, что рассматривает несколько версий случившегося, включая возможную связь с другим убийством, совершенным в том же селе несколько месяцев назад.

«Убийство в селе Мердзаван раскрыто. Доставленный в отделение Вагаршапата гражданин признался, что именно он стрелял по трем людям, в результате чего двое скончались, а один получил ранение. Орудие преступления обнаружено», — отметил Саркисян в соцсети Facebook*.

* деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская.