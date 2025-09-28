Задержанный признался в убийстве главы оппозиции Григоряна в Армении

«Убийство в селе Мердзаван раскрыто. Доставленный в отделение Вагаршапата гражданин признался, что именно он стрелял по трем людям, в результате чего двое скончались, а один получил ранение. Орудие преступления обнаружено», — отметил Саркисян в соцсети Facebook*.