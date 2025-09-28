Ричмонд
Названо число городов в России с именами в названии

На территории России находится восемь городов с именами в названии. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра.

Так, помимо Владимира и Артема, в России есть города Беслан, Верея, Аксай, Алдан, Салават и Тулун.

Отмечается, что в системе Росреестра также числится свыше 350 населенных пунктов, названных именами людей.

— Наибольшее количество населенных пунктов, в названиях которых встречаются человеческие имена, можно встретить в Республике Татарстан — 39 деревень, сел и поселков, и в Республике Башкортостан — 35 деревень и сел, а также город республиканского значения Салават, — сообщили представители ведомства в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что как минимум 67 городов России имеют одинаковые названия. Так, на территории России существуют по три населенных пункта с названиями Кировск, Александровск, Приморск, Советск и Красноармейск.

В СНТ «Москворечье» в городском округе Воскресенске, расположенном на юго-востоке Московской области, была найдена улица, названная в честь Дарта Вейдера — одного из самых известных персонажей серии фильмов «Звездные войны».