Боец Николай Мельников из Тулуна погиб в зоне СВО

Героя проводят в последний путь 29 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Тулунский район. Как сообщил в своих соцсетях мэр района Александр Тюков, защитника Отечества Николая Мельникова не стало во время прохождения службы в зоне спецоперации.

— Мы все гордимся мужеством нашего земляка, который погиб как настоящий герой, разделяем с родными ему людьми боль утраты. Память о Николае Николаевиче навсегда останется в наших сердцах, — написал Тюков.

Церемония прощания с бойцом СВО состоится 29 сентября 2025 года. Героя проводят в последний путь в 11:30 в храме Святителя Луки Крымского. Отпевание продлится до 12:00, а основное прощание перенесется в культурно-догсуговый центр села Едогон.