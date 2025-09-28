Ричмонд
Гуров: детям мигрантов нельзя отказывать в учебе в РФ при знании языка

Глава Росмолодежи прокомментировал инициативу отмены бесплатного образования для детей мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

Дети мигрантов имеют право на получение школьного образования в Российской Федерации при условии владения русским языком. Об этом заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров в интервью в студии ТАСС на молодежном образовательном форуме «Каспий-2025».

«Важно, чтобы, безусловно, все люди были образованы, и наше общее образование должно быть доступно каждому — при соблюдении каких-то элементарных вещей, связанных со знанием русского языка, с желанием учиться в российской школе по российскому законодательству», — резюмировал глава Росмолодежи, комментируя инициативу отмены бесплатного образования для детей мигрантов в России.

Нужно отметить, что до этого председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что закон о тестировании детей мигрантов перед поступлением в российские школы работает. Новый порядок приема детей иностранных граждан не позволяет зачислить ребенка, который не владеет русским языком. Он отметил, что далеко не все дети мигрантов смогли сдать соответствующий экзамен и не были зачислены в школы.

