Гуров: детям мигрантов нельзя отказывать в учебе в РФ при знании языка

Нужно отметить, что до этого председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что закон о тестировании детей мигрантов перед поступлением в российские школы работает. Новый порядок приема детей иностранных граждан не позволяет зачислить ребенка, который не владеет русским языком. Он отметил, что далеко не все дети мигрантов смогли сдать соответствующий экзамен и не были зачислены в школы.