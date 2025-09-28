Самарские священники удостоены высших Патриарших наград

В субботу, 27 сентября 2025 года, в Софийском соборе Самары состоялось награждение священнослужителей. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий вручил высокие Патриаршие награды четверым клирикам. Об этом сообщили в Самарской Митрополии.
Ректор Самарской духовной семинарии, протоиерей Максим Кокарев получил орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского III степени. Настоятеля храма апостола Андрея Первозванного, протоиерея Сергея Нестерова удостоили ордена преподобного Серафима Саровского III степени.
Настоятель храма Спиридона Тримифунтского, протоиерей Иоанн Мохов получил орден преподобного Серафима Саровского III степени. Клирику храма Благовещения Пресвятой Богородицы, протоиерею Олегу Агапову вручили орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского III степени.