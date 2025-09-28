Самарские священники удостоены высших Патриарших наград

В субботу, 27 сентября 2025 года, в Софийском соборе Самары состоялось награждение священнослужителей. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий вручил высокие Патриаршие награды четверым клирикам. Об этом сообщили в Самарской Митрополии.