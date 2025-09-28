Жители Башкирии чаще всего платят за обучение испанскому и японскому языку

В Башкирии местные жители чаще всего изучают японский и испанский языки. Об этом сообщили в UfaTime.ru, сославшись на динамику спроса на занятия с репетиторами. Данные предоставлены в сравнении с 2024 годом.
Так, в лидерах оказался испанский язык, интерес к которому вырос на 59%. На втором месте японский язык с ростом спроса на 17%. Также востребован корейский язык.
В Уфе также лидирует испанский, следом идет корейский, и немецкий. Одно занятие с репетитором в среднем стоит 800 рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.