17 деревень могут исчезнуть с карты Пермского края

В краевом Заксобрании рассмотрят законопроекты по упразднению деревень в Чернушинском, Гайнском и Чердынском округах. По заявлению авторов инициатив, в этих населённых пунктах прекращено существование человека: не используются сельскохозяйственные земли, нет выпаса скота, у жилья не осталось собственников, а некоторые и вовсе уже заросли травой и кустарниками.