17 деревень могут исчезнуть с карты Пермского края

Заксобрание рассмотрит инициативы и примет решение.

Деревни в Пермском крае, в которых нет признаков жизни и не осталось зарегистрированных собственников, упразднят, сообщает Properm.ru.

В краевом Заксобрании рассмотрят законопроекты по упразднению деревень в Чернушинском, Гайнском и Чердынском округах. По заявлению авторов инициатив, в этих населённых пунктах прекращено существование человека: не используются сельскохозяйственные земли, нет выпаса скота, у жилья не осталось собственников, а некоторые и вовсе уже заросли травой и кустарниками.

В список потенциально заброшенных деревень попали Казарма 1331-й км, Ольховка, Краснояры, Шумино, Адамово, Ужгинская и Малые Долды. Если законопроект примут, то их снимут с учёта и исключат из списка насел1нных пунктов Прикамья.

Кроме этого, как сообщил «Рифей», ещё восемь небольших деревень планируют объединить в один населённый пункт с Юсьвой. Местные жители поддержали инициативу.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в селе Юксеево восстанавливают Спасо-Преображенскую церковь. Деньги на реставрацию выделяли администрация и предприниматели, но сами местные внесли свой вклад в сохранение истории.