20 млн рублей выделят на оснащения центрального Дома культуры Цимлянска

В Цимлянске завершают реставрацию центрального Дома культуры.

Источник: Комсомольская правда

Во время рабочей поездки в Цимлянской район Юрий Слюсарь распорядился выделить 20 миллионов рублей на оснащение центрального Дома культуры. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

— Здание нужно оснастить мебелью и оборудованием, — уточнили в ведомстве.

Как рассказала директор Дома культуры Елена Кузнецова, жители Цимлянска с нетерпением ждут завершения капитального ремонта Дома культуры. Здесь, в 36 секциях и кружках, занимались почти 1200 человек.

