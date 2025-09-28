20 млн рублей выделят на оснащения центрального Дома культуры Цимлянска

Во время рабочей поездки в Цимлянской район Юрий Слюсарь распорядился выделить 20 миллионов рублей на оснащение центрального Дома культуры. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.
— Здание нужно оснастить мебелью и оборудованием, — уточнили в ведомстве.
Как рассказала директор Дома культуры Елена Кузнецова, жители Цимлянска с нетерпением ждут завершения капитального ремонта Дома культуры. Здесь, в 36 секциях и кружках, занимались почти 1200 человек.
