Польша подняла истребители из-за «активности России»

Польша подняла истребители в небо из-за «активности» российской авиации на территории Украины. Об этом в воскресенье, 28 сентября, заявила пресс-служба оперативного командования рядов Вооруженных сил Польши.
В небо подняли дежурные истребители, а комплексы противовоздушной обороны и радиолокационные средства перевели в максимальную готовность.
Командование заявило, что меры имеют превентивный характер и предназначены для защиты воздушного пространства и обеспечения безопасности населения, особенно в приграничных районах.
— В связи с активностью Российской Федерации, осуществляющей удары… на территории Украины, началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов, — говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.
Утром 10 сентября польские войска применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее премьер-министр республики Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». В Министерстве обороны России сообщили, что не планировали наносить удары по территории Польши.