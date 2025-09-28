Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На выходных стартовали прямые авиарейсы из Краснодара в Красноярск

На выходных «Аэрофлот» начал выполнять прямые рейсы между Краснодаром и Красноярском. Первый рейс из столицы Кубани вылетел вечером в субботу с высокой коммерческой загрузкой, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Источник: Аргументы и факты

На выходных «Аэрофлот» начал выполнять прямые рейсы между Краснодаром и Красноярском. Первый рейс из столицы Кубани вылетел вечером в субботу с высокой коммерческой загрузкой, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Между Красноярском и Краснодаром запланированы 4 рейса в неделю. Из Красноярска Airbus будет вылетать в 7:25 по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Время в пути — 6:20. Из Краснодара рейсы будут выполняться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Вылет в 18:20 по местному времени.

Напомним, что краснодарский аэропорт был закрыт с февраля 2022 года, однако в этом сентябре Министерство транспорта России объявило о его открытии.