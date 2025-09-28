На выходных стартовали прямые авиарейсы из Краснодара в Красноярск

На выходных «Аэрофлот» начал выполнять прямые рейсы между Краснодаром и Красноярском. Первый рейс из столицы Кубани вылетел вечером в субботу с высокой коммерческой загрузкой, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Между Красноярском и Краснодаром запланированы 4 рейса в неделю. Из Красноярска Airbus будет вылетать в 7:25 по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Время в пути — 6:20. Из Краснодара рейсы будут выполняться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Вылет в 18:20 по местному времени.
Напомним, что краснодарский аэропорт был закрыт с февраля 2022 года, однако в этом сентябре Министерство транспорта России объявило о его открытии.