Самарцы могут остаться без интернета из-за недобросовестных провайдеров

— Некоторые провайдеры размещают волоконно-оптические линии связи без технической документации и расчетов дополнительных нагрузок на ЛЭП. Нелегальные подвесы провоцируют повреждения, а те, в свою очередь, ведут к перебоям интернета и мобильной связи, — пояснили энергетики.