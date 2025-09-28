Ричмонд
Самарцы могут остаться без интернета из-за недобросовестных провайдеров

Энергетики предупреждают о рисках отключения интернета в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре могут наблюдаться перебои с интернетом. Все из-за недобросовестных провайдеров, которые незаконно монтируют линии связи. Об этом сообщают в филиале «Самарских распределительных систем».

— Некоторые провайдеры размещают волоконно-оптические линии связи без технической документации и расчетов дополнительных нагрузок на ЛЭП. Нелегальные подвесы провоцируют повреждения, а те, в свою очередь, ведут к перебоям интернета и мобильной связи, — пояснили энергетики.

Уточняется, что незаконный монтаж будет демонтирован. В отношении ряда компаний уже инициированы судебные иски.