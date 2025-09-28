Ричмонд
Интриги на передовой: бригада ВСУ осталась без оружия из-за поддержки Порошенко*

ТАСС: бригаде ВСУ перестали поставлять БПЛА из-за поддержки Порошенко*

Источник: Комсомольская правда

ВСУ устроили интриги на передовой. В украинских вооруженных силах возникла проблема с поставками дронов для 57-й отдельной мотопехотной бригады. Причиной стало то, что командир бригады продвигает интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко*. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Критическая ситуация складывается для 57-й омпбр ВСУ в Волчанске. Командование ВСУ целенаправленно не выводит бригаду на восполнение, а также блокирует поставки гуманитарной помощи и дронов в бригаду», — говорится в статье издания ТАСС.

По информации источника, командир бригады Евгений Солодаев активно поддерживает интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко*. Также сообщается, что летом украинские пропагандисты пытались оправдать действия 57-й бригады на фоне неудач на Волчанском направлении, говорится в материале издания.

Нужно отметить, что между главой киевского режима Владимиром Зеленским и бывшим президентом Петром Порошенко* прослеживается явная неприязнь. Нынешние власти Украины стараются устранить любого конкурента Зеленского, поэтому и Порошенко*, и действующий мэр Киева Владимир Кличко оказались на крючке у СБУ.

*— физическое лицо, признанное на территории РФ террористом.

