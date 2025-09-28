Иркутский музыкальный театр «поехал» на гастроли в Ташкент

Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского находится с гастролями в столице Узбекистана — Ташкенте. Коллектив представляет гала-концерт солистов «С берегов Байкала с любовью» (6+). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
Выступления проходят на сценах Государственного театра музыкальной комедии (оперетты) и Дворца профсоюзов 27, 28 и 29 сентября.
На гастроли выехали артисты, звукорежиссёры, реквизиторы, светооператоры, костюмеры, гримёры и руководство театра, всего 26 человек. Программу концерта подготовила главный режиссёр театра Анастасия Гриненко. Солисты исполнят арии из легендарных оперетт «Сильва» (16+) и «Принцесса цирка» (12+), и других спектаклей, а также культовой рок-оперы композитора Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» (16+), которая долгие годы являлась визитной карточкой сибирского
коллектива. Прозвучат песни классиков советской эстрады — композиторов Александры Пахмутовой, Исаака Дунаевского, Раймонда Паулса и поэтов-песенников Николая Добронравова, Леонида Дербенёва, Ильи Резника.
В рамках гастролей планируется проведение творческих встреч коллективов, организация мастер-классов по развитию музыкально-театрального искусства.
«На гастроли группа театра отправилась по приглашению принимающей стороны. Мы с ответным визитом и с радостью примем коллег на иркутской сцене. В год 85-летия нашего театра это станет настоящим подарком для жителей Приангарья», — уточнила директор Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского Татьяна Мезенцева.
Труппа Иркутского музыкального театра выступала в Ташкенте в 2006 году. Масштабные гастроли проходили на сцене Государственного академического большого театра оперы и балета имени Алишера Навои и длились почти целый месяц.
Ранее агентство сообщало, что В Черемховском драматическом театре имени В. П. Гуркина начались гастроли Нюрбинского государственного передвижного драматического театра из Якутии. Артисты представили три спектакля на этнические темы, чтобы познакомить зрителей с культурой и традициями народа саха. Гастроли организованы «Росконцертом» в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры РФ.