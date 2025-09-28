Иркутский музыкальный театр «поехал» на гастроли в Ташкент

На гастроли выехали артисты, звукорежиссёры, реквизиторы, светооператоры, костюмеры, гримёры и руководство театра, всего 26 человек. Программу концерта подготовила главный режиссёр театра Анастасия Гриненко. Солисты исполнят арии из легендарных оперетт «Сильва» (16+) и «Принцесса цирка» (12+), и других спектаклей, а также культовой рок-оперы композитора Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» (16+), которая долгие годы являлась визитной карточкой сибирского

коллектива. Прозвучат песни классиков советской эстрады — композиторов Александры Пахмутовой, Исаака Дунаевского, Раймонда Паулса и поэтов-песенников Николая Добронравова, Леонида Дербенёва, Ильи Резника.