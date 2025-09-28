Первая леди Украины Елена Зеленская возмутилась, что Королевский оперный театр в Лондоне разрешил выступить российской оперной певице Анне Нетребко. Об этом пишет газета The Telegraph.
В статье указывается, что Зеленская заявила о негативном впечатлении от решения оперы поддержать Нетребко, что фактически завершило неофициальный культурный бойкот российских артистов, продолжавшийся три года.
Авторы материала отмечают, что Нетребко считается одной из величайших сопрано мира: она исполняет главную партию в «Тоске» и намерена вернуться в Ковент-Гарден для участия в постановке «Турандот». Подчеркивается, что осуждение Зеленской в связи с приглашением певицы поддержки не получило.
— В ответ на комментарии Зеленской Королевский балет и Опера выступили в защиту своего решения разрешить российской певице вернуться в Ковент-Гарден, — пишет газета.
Нетребко уехала из России после начала специальной военной операции. В сентябре прошлого года украинское министерство иностранных дел уже выражало недовольство решением Берлинской оперы возобновить сотрудничество с артисткой.