Стало известно, как живет единственная жительница разрушенной ВСУ Марьинки

«Я пришла посмотреть, что осталось. Все говорили, что Марьинки больше нет, что ничего целого не сохранилось. Действительно, двор полуразрушен, повсюду гильзы, которые я выбрасывала из дома. Уцелела одна комната и кухня. Я решила вернуться», — поделилась женщина.