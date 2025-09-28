Стало известно, как живет единственная жительница разрушенной ВСУ Марьинки

Единственная жительница почти полностью разрушенной Марьинки в ДНР, Галина, рассказала ТАСС, что решила остаться в городе после его освобождения. По ее словам, изначально она приехала лишь проверить, что осталось от дома.
«Я пришла посмотреть, что осталось. Все говорили, что Марьинки больше нет, что ничего целого не сохранилось. Действительно, двор полуразрушен, повсюду гильзы, которые я выбрасывала из дома. Уцелела одна комната и кухня. Я решила вернуться», — поделилась женщина.
По ее словам, в городе больше никто не живет. Сначала, признается она, было страшно находиться среди руин и множества брошенных животных.
«Разрушенный город, людей нет, заброшенные дворы, дикие собаки, коты, которые приблудились. Ничего, привыкла. Зато я дома», — сказала Галина.
Ранее сообщалось, что саперы РФ обнаружили мины НАТО в районах Марьинки и Красногоровки.