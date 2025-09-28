Ричмонд
Месси согласовал новый контракт с «Интер Майами»

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий намерен продлить контракт с клубом до конца 2028 года.

Источник: Аргументы и факты

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси согласовал условия нового контракта с футбольным клубом «Интер Майами» из Главной футбольной лиги (MLS). Эту новость сообщил итальянский журналист Николо Скира.

Текущий контракт Месси действует до конца года. В июле журналист Хави Кампос заявил, что Месси планирует продлить соглашение с клубом до конца 2028 года, чтобы принять участие в следующих розыгрышах чемпионата мира (2026) и Кубка Америки (2028).

Месси, которому 38 лет, выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В течение своей карьеры он играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Лионель является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 2022 году, выиграл Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).