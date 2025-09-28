Месси согласовал новый контракт с «Интер Майами»

Месси, которому 38 лет, выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В течение своей карьеры он играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Лионель является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 2022 году, выиграл Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).