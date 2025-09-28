Команду Израиля исключили из велогонки «Джиро дель Эмилия»

Израильская команда Israel — Premier Tech была исключена из числа участников однодневной велогонки «Джиро дель Эмилия» из соображений безопасности, передает агентство Reuters.
Сообщается, что такое решение было принято с учетом недавних событий на «Вуэльте».
Гонка «Джиро дель Эмилия» пройдет 4 октября по дорогам итальянской провинции Эмилия-Романья.
Напомним, организаторы «Вуэльты» в 2025 году досрочно завершили заключительный этап многодневной шоссейной велогонки после попыток пропалестинских активистов заблокировали путь пелотону в Мадриде. Подобные ситуации возникали и на других этапах.
Ранее сообщалось, что после серии протестов во время гонки израильская велокоманда сменила название на IPT.