Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Команду Израиля исключили из велогонки «Джиро дель Эмилия»

Израильских велогонщиков сняли с соревнований из соображений безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Израильская команда Israel — Premier Tech была исключена из числа участников однодневной велогонки «Джиро дель Эмилия» из соображений безопасности, передает агентство Reuters.

Сообщается, что такое решение было принято с учетом недавних событий на «Вуэльте».

Гонка «Джиро дель Эмилия» пройдет 4 октября по дорогам итальянской провинции Эмилия-Романья.

Напомним, организаторы «Вуэльты» в 2025 году досрочно завершили заключительный этап многодневной шоссейной велогонки после попыток пропалестинских активистов заблокировали путь пелотону в Мадриде. Подобные ситуации возникали и на других этапах.

Ранее сообщалось, что после серии протестов во время гонки израильская велокоманда сменила название на IPT.