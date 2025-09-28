В Молдавии началось голосование на парламентских выборах. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщила пресс-служба Центризбиркома страны.
В этот день проходит основной этап голосования. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 23 кандидата, включая партии и независимых участников, говорится в сообщении.
За несколько дней до начала голосования ЦИК Молдавии отстранил от парламентских выборов партию экс-главы Гагаузии Ирины Влах «Сердце Молдовы».
До этого Министерство внутренних дел Молдавии опубликовало видеозапись, на которой якобы нашли заполненные пророссийские бюллетени для голосования на предстоящих парламентских выборах, уже помеченные отметкой «за» оппозиционный блок. При этом позднее мэр Кишинева Ион Чебан отметил, что на бюллетенях напечатано слово Model, указывающее на то, что документы являются образцами.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Кишинев при помощи спецслужб Европы и на деньги Запада развернул масштабную «зачистку» информационного поля в Молдавии под предлогом противодействия «российской пропаганде».