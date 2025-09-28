Голосование на парламентских выборах началось в Молдавии

До этого Министерство внутренних дел Молдавии опубликовало видеозапись, на которой якобы нашли заполненные пророссийские бюллетени для голосования на предстоящих парламентских выборах, уже помеченные отметкой «за» оппозиционный блок. При этом позднее мэр Кишинева Ион Чебан отметил, что на бюллетенях напечатано слово Model, указывающее на то, что документы являются образцами.