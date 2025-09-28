Задержанный признался в убийстве главы общины Паракар Григоряна

Ранее полиция Армении задержала человека, подозреваемого в причастности к убийству главы общины Паракар Володи Григоряна. Данное преступление перекликается с февральским инцидентом в той же общине, который привел к гибели местного жителя в результате массовой драки в Паракаре. В рамках следственных действий брат погибшего был отправлен под домашний арест. Напомним, глава местной общины Володя Григорян, который также являлся членом оппозиционной партии «Апрелу Еркир», был убит возле собственного дома в селе Паракар (Араратская область).